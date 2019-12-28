最近吉隆坡瘋傳著一支影片和一則貼文，內文表示一名賣淫的越南籍女子因為想要「從良」試著逃跑，過程中遭人發現，被西裝革履的「龜公」逮到，慘遭一頓痛毆。

影片中能夠看到該女子身著性感睡衣，全身都是瘀傷，瑟縮在角落非常的害怕。而男子一面用手機拍攝著女子的模樣，一面質問女子「妳搞什麼？」過程中還露出手腕的刮傷，似乎對於女子的行為非常不滿。

網路上另外有一派說法，表示這名女子是一位吸毒犯，畫面中是她在勒戒過程中失控，男子被逼無奈才動手傷害女子，希望對方吸取教訓。然而，不管是哪一個說法，網友都認為男子動手打人的行為非常可惡，因此開始對男子進行肉搜。

昨(27)日，又有網友爆料，指該名男子逼良為娼，強迫女子賣淫，並沒收對方的護照。然而女子不願就範，在逃跑過程中遭人逮住，隨後便遭到男子暴力對待，還厚臉皮的要求對方賠償他8000令吉(約台幣5萬8千元)。

雖然網路上「揭露事實」非常多，然而目前警方尚未介入調查，一切的詳細仍需透過警方釐清。

(中時電子報)