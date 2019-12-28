交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆。（東北角國家風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆。（東北角國家風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆。（東北角國家風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆。（東北角國家風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆。（東北角國家風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆。（東北角國家風景管理處提供／吳康瑋基隆傳真）

鼠年即將到來，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處與福容大飯店共同主辦的2020福隆迎「鼠」光，將於元旦凌晨4：00啟動，為了拼人氣，管理處於25日聖誕節率先「燈」場，更請出主角聖誕老公公，點亮「愛妳愛你」光環境、還破天荒乘風破浪駕風帆，希望強力推銷福隆迎「鼠」光，吸引遊客前來倒「鼠」計時。

「福隆帆船俱樂部」的會員現場喬裝成聖誕老公公，並在雙溪河口駕風帆馭風而行，鮮紅服裝、逗趣造型，讓現場民眾都覺得萌翻了，接著在「福隆遊客中心」前的蔚藍大道，舉行「燈」場點亮儀式，璀璨美麗的庭園燈景，讓人彷彿置身於童話世界愛情裡，並由一群聖誕女郎，演出LED夜光秀，炫麗的舞姿，更是成為北台灣焦點。

東北角管理處處長陳美秀表示，明年2020與「愛妳愛你」諧音近似，因此管理處以山海交響曲為主軸，依東北角景觀及海洋遊憩背景，利用LED霏霓虹、星星燈、燈管、以及洗牆燈、高空探照燈等，裝設超過11萬顆燈泡，分別在「外澳」、「壯圍」、「南方澳」等地遊客中心，打造了浪漫台2線「光環境」，希望藉此讓遊客從元旦迎曙光至農曆年、元宵節、西洋情人節，到東北角有個幸福溫暖過節氣氛。

福隆帆船俱樂部執行長詹麗冠說，舉辦聖誕老公公駕風帆過節，這是臺灣首次嘗試，除了推銷「福隆迎曙光」活動外，每逢秋冬季節，東北角海岸沿線漂來許多垃圾，有損台灣美麗的沿海景觀，並呼籲大家休閒遊憩同時，更要保護環境。

東北角福隆迎鼠光於元旦當天的凌晨4點，在福容大飯店福隆店「芙蓉廳」及「親水教堂」熱鬧到天明，主辦單位邀請多組表演團體、風潮音樂旗下藝人，ControlT與Cliff克里夫熱力接唱，並由靈鷲山無生道場法師帶領遊客進行平安禪祈福後，在日出時間06：37透過現場連線轉播，與福隆、三仙台及阿里山三地民眾，共同迎接新年第一道曙光。

配合活動，元旦當天生肖屬鼠的遊客，可於凌晨4時至7時至曙光會場服務台領取吉祥物手機架一個；此外，包括靈鷲山無生道場、福隆帆船俱樂部、龍門露營區、鹽寮藍灣、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣、福容大飯店福隆店等業者，也推出「鼠」一「鼠」二的免費活動跟優惠，邀請民眾前來休憩。

(中時 )