選戰進入白熱化階段，立法委員張廖萬堅拼連任、全家總動員！除太太陸美良當分身走進鄉里拜訪民眾、女兒張廖永臻在競選總部成立大會表演熱舞，28日張廖萬堅由兒子張廖年瀛陪同車掃，走遍選區大街小巷爭取民眾的支持，下午則由市議員林祈烽陪同一起車掃。張廖萬堅表示，從政22年秉持著孩子就是未來的理念為下一代努力，很感謝家人長期的支持，明年選舉希望大家一起為了下一代投票。

2020選戰倒數14天，候選人無不把握機會掃街拜票爭取選民支持，張廖萬堅今早在兒子的陪同下車掃南屯大街小巷，下午則由市議員林祈烽一起走訪西屯，爭取選民支持。

張廖萬堅競選總部成立大會表演熱舞的張廖永臻明年將成為首投族，將手中神聖的一票投給爸爸張廖萬堅；張廖年瀛雖然尚未有投票資格，但仍關心爸爸的選情，希望能一起為爸爸加油；太太陸美良則走進鄉里拜訪社區民眾，作張廖萬堅的分身傾聽民意並為先生拉票。

張廖萬堅表示，22年前首度當選議員時，女兒剛好出生，為人父母都希望能為孩子付出，自己也秉持著孩子就是未來的理念，努力為孩子們爭取校園建設超過60案、並辦理了上百場的親子藝文活動，希望能給孩子們更好的成長環境。

張廖萬堅說，昨天是兒子的生日，跑完行程晚上10點多回到競選總部特地幫兒子切蛋糕慶生；回想2012年首次參選立委，當時兒子還在讀國小，生日當天他與太太因為忙選舉很晚才跑完行程，回到競選總部後發現兒子一直在競總門口等他們回來，心裡不禁一陣酸楚。

張廖萬堅很感謝家人們多年來的支持與包容，體諒他經常早出晚歸，沒有太多時間陪伴家人。張廖萬堅鼓勵年輕人關心政治，他說從1990年野百合學運、2008年野草莓學運到2014年的太陽花學運，學生一直是社會進步的動力，如果有越多人關心社會、參與政治，國家才會越來越進步！

(中時 )