澎湖選戰白熱化，交通部長林佳龍28日跨海澎湖力挺民進黨立委候選人楊曜，地方觀光業大陣仗成立「旅遊觀光產業英曜後援會」相挺，林佳龍利多大放送明年澎湖觀光再加碼。

27日韓國瑜全國競選總部主委朱立倫飛抵澎湖造勢，藍軍前腳剛走、綠軍後腳跟上，28日林佳龍也到澎湖助選；兩人不約而同第1站都選擇北辰市場誓師出發。

配合林佳龍到來，澎湖觀光產業串連大團結，500多人自發性響應成立「旅遊觀光產業英曜後援會」，這是地方觀光業首見的大陣仗，總動員全力聲援力挺綠營楊曜。

楊曜很感動，應允力拚3連霸繼續連任繼續認真做，再提3個5億元計畫新政見，持續推動澎湖秋冬觀光、海洋復育、醫療升級，打造澎湖觀光新品牌。

林佳龍也跟進釋出利多好消息，開支票全面啟動澎湖跨海3座橋梁改建案、澎防部莒光營區30億元遷移案、明定虎井嶼列入明年全國觀光小鎮新亮點等，尤其針對遠航停航事件掛保證，確保澎湖明年投票及春節返鄉機位，一位都不能少。

林佳龍同時出席「新澎湖灣莒光特區古城及港市發展計畫」３Ｄ願景發表會，以觀音亭、莒光營區、金龍頭郵輪碼頭3大區塊為核心，串聯馬公市區發展為主要遊憩廊帶，創造港市、古城、觀光遊憩的複合式新園區。

(中時 )