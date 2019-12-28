金門立委10搶1愈來愈熱鬧，中國生產黨候選人盧月香今（28）日在金城鎮東門代天府廣場舉辦造勢大會，新住民支持者又唱又跳，連另位「歌王」候選人洪志恒也前往站台，同聲為總統候選人韓國瑜加油，為兵家必爭之地帶來歡樂氣氛。

來自大陸福建永定，20幾年前嫁到台灣的盧月香表示，廈門在20、30年前還跟金門一樣，如今各項建設突飛猛進，已是揚名國際的花園城市，一水之隔的金門應急起直追，這也是她參選的主因之一，而本地2600多個新住民家庭正是她前進立法院的後盾，希望在大家攜手努力下，金門未來成為「貨出去，人進來」的兩岸基地和宜居旅遊城市。

這場替金門選戰帶來不一樣的造勢大會，在〈新二代兩岸交流協會〉五彩繽紛的「太湖美」旗袍秀中揭開序幕，身材婀娜的新住民穿梭舞台，衣香鬢影搖曳生姿，吸引不少婆婆、媽媽冒著低溫前往捧場。

盧月香競選團隊邀請嫁到台灣的大陸豫劇國家一級演員胡建梅現場演唱「花木蘭代父從軍」、「香魂女」，並有台灣退休警官王新鐸連唱「永恆的回憶」、「我問天」和「愛人醉落去」等3首國台語名曲，河南梆子對上寶島歌曲，讓人聽得盪氣迴腸，現場安可聲不斷。

這回也參與角逐立委，經常在大、小場合高歌一曲，被戲稱為「歌王」的金門高粱黨主席洪志恒在台下聽得心花怒放，也在應邀上台與盧月香一起亮相時，主動要求唱一小段「愛江山更愛美人」。

盧月香競辦也安排中國首位川劇變臉女傳人陶秀華演唱西藏經典歌曲「青藏高原」、「台語民謠「四季紅」、黃梅調「郊道」，緊接登台的梁建則演唱「愛我中華」等3首歌，讓人來人往的東門菜市場更加熱鬧。

〈新二代兩岸交流協會〉隨後在「美麗的娜魯灣」和「我們都是一家人」表演中，傳達台灣是大家的新故鄉，姐妹們加入金門大家庭，分享溫馨關懷的美好經驗，長達3小時的熱鬧造勢活動，在東門里「公揹婆」壓軸演出後結束。

大陸豫劇國家一級演員胡建梅現場演唱「花木蘭代父從軍」、「香魂女」。（李金生攝）

盧月香在東門代天廣場舉辦造勢大會，吸引不少婆婆、媽媽前往捧場。（李金生攝）

參選立委的金門高粱黨主席洪志恒也上台高歌「愛江山更愛美人」。（李金生攝）

盧月香號召新住民家庭站出來，攜手打造金門成為「貨出去，人進來」的兩岸基地和宜居旅遊城市。。（李金生攝）

(中時 )