崔碧珈被封為「翻版葉子媚」。（圖／翻攝自anitachui IG）

崔碧珈曬爬山照。（圖／翻攝自anitachui IG）

31歲香港女星崔碧珈擁有36G好身材，被外界封為「翻版葉子媚」、「G奶謝安琪」，她和歌手吳浩康公開交往一年，日前遭男方無情分手，崔碧珈則嗆對方「扮上進」。最近崔碧珈為療情傷，穿著小可愛和緊身褲以中空裝形式爬山，傲人上圍全都露，一邊的胸部幾乎要從上衣滑出，大秀自信身材。

崔碧珈曾演出《辣警霸王花》、《人在囧途之港囧》，4月傳出她與吳浩康交往，9月她在網上發文，寫下「完了吧」，引來分手推測，而吳浩康原先對媒體證實交往，會以結婚為前提繼續相處，沒想到不久後又宣布分手，稱自己沒盡好男友本分、忙工作，聚少離多不得不分開，崔碧珈則發出限時動態標註吳浩康帳號，虧舊愛「你想扮上進？」

崔碧珈昨為了走出情傷，穿著低胸小可愛、戴著墨鏡爬山健行，照片中她伸起左手摸著頭髮，左乳也因此露出半球，她發現自己已經快一年沒爬山，導致體能只能勉強完成，以後要多運動，並強調爬山能減肥、也能讓心情平靜，有人問她這樣穿不冷嗎？她回應中午上山太陽很猛，氣溫很熱。

(中時電子報)