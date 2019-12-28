國民黨總統候選人韓國瑜，日前上網紅節目《博恩夜夜秀》後聲勢大漲，不僅表現深獲肯定，觀看人次開播第一小時即突破30萬，三天更直接飆破415萬。這個紀錄，完勝總統蔡英文的8個月377萬，以及台北市長柯文哲的7天103萬，令各界震驚。

24日《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待。影片才上線，第1小時觀看人次就來到30萬，1日更飆破87萬；如今影片上線3天，觀看人次直接衝破415萬，打趴蔡英文花了8個月才達到的377萬，證明了韓國瑜的流量實力與媒體聲量。

網友對韓國瑜的節目表現迴響熱烈，紛紛表示：「民主的價值是支持你相信的人，不是摧毀你不喜歡的人。不然我們有何值得驕傲」、「看完原來我才是一位草包，竟然被媒體騙了還有操弄一年，還有竟然是共產國家才有打壓言論的網軍，我要支持韓導，（引導中華民國）走向正軌」、「哇！韓國瑜真勇敢，敢上這麼討厭他的節目，佩服了！有這樣特質的人，將來遇到問題，絕對是勇於面對與承擔，只可惜我沒投票權」。

不僅如此，更有網友感性留言：「400萬了，韓粉不是都看過了怎麼還在增加？其實最讓我感動的是最後一分鐘，民調輸那麼多能不能當選不知道，但沒呼籲在場的人投他一票，只期許2020台灣心手相連團結在一起為台灣加油，不管明年的結果是什麼，大家都要放下心結，團結一心讓台灣的每一個明天都比昨日更好」、「我再怎麼往上滑，也滑不完已經超過10萬筆以上的留言，但看過那麼多的朋友們的感言及意見，真心感覺大家都需要一個充滿正能量的社會與國家，希望如同很多人說的，透過博恩的節目，讓大家再次且重新認識韓國瑜，讓每個人臉上堆滿笑容，內心充滿邁開步伐的力量」。

(中時電子報)