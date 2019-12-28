美國夏威夷考艾島一架共有7人的觀光直升機昨天失聯，今天證實墜毀。考艾島當局表示，已在墜機地點發現6名乘客的遺體，但跡象顯示可能無人生還。

這架觀光直升機昨天在納帕利（Na Pali）地區遊覽，傍晚未在預定時間回到地面而失聯。機上共有7人，包括一名飛行員及6名乘客。

法新社報導，考艾郡（Kauai county）發出聲明表示，直升機殘骸是在努亞洛洛（Nualolo）海岸附近的寇基（Kokee）州立公園一帶被發現，搜救人員今天下午在直升機殘骸地點找到6人的遺體。

根據當局聲明，最後的搜尋工作因天氣不佳而中斷，但28日清晨會重新展開。

考艾島市長川上（Derek Kawakami）說：「我們因這場悲劇而心碎，我們持續期盼大眾深思這起災難性事件的敏感本質。」

另根據路透社消息，這架直升機屬於旅遊業者「獵遊直升機」（Safari Helicopters）公司，6名乘客中有兩人是兒童。當局在通知親屬之前，不會公布罹難者身分。

雖然機上第7人還下落不明，但考艾島消防隊隊長卡諾合（Solomon Kanoho）說：「沒有跡象顯示有生還者。」

考艾島是夏威夷群島中的第4大島，以陡峭山峰、鋸齒狀懸崖及熱帶雨林著稱。

(中央社)