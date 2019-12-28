國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，前內政部長李鴻源也一早現身力挺。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

國民黨新北市第十二選區候選人李永萍於25日前往瑞芳國小旁及近瑞芳工業區路口比出自己的號次「4」積極拜票，她表示，在瑞芳市區掃街拜票，路途中無論市場攤商、駕車民眾及徒步行人，都非常熱情給自己加油，還有市場支持者致贈象徵「凍蒜」的青蒜，讓她感受到滿滿的温暖。

前內政部長李鴻源也一早現身力挺並表示，他自己的兩位阿姨都住在瑞芳，早期的瑞芳水患頻繁，所以當他在台灣省政府擔任水利處長及台北縣副縣長時，不時需要前來瑞芳協助治水，瑞芳可說是他的另一個故鄉。

他指出，這次的大選對未來台灣發展影響深遠，不止總統要勝選、國會要過半也希望好的政策能延續下去；而李永萍擔任過立委又有專業的行政經驗，再加上是多年的好朋友，一定要來陪同李永萍向大家請託拜票。

李永萍則說，自己從3月就開始一步一腳印的勤走基層，她認為要爭取選民認同，最好的方式就是走進鄰里貼近民眾讓鄉親看得到，用握遍每雙手的行動來「搏感情」。

他指出，七星區幅員遼闊，不止有基本民生用水、用電需要改善、市區交通問題、翻轉偏鄉弱勢還有「城鎮要改造、城鄉要彌平」的重要課題需要協助，但她相信自己一定可以及時提供解決方案。

李永萍也呼籲指出，選戰進入最後衝刺期，而近日在經歷「卡神」楊蕙如風波、綠營「1450」操作不實風向等負面新聞後，更使選民素質大為提升、更會張大眼睛嚴格審視候選人；她期待所有候選人能進行一場沒有奧步、不抹紅摸黑、不賄選的君子之爭，替新北市第十二選區在這次全國的選舉立下最佳典範。

(中時 )