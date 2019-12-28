大選將近，各黨派無不想拉攏佔總人口3%的新住民，推出各種友善的政策與文宣，但台灣各地仍存在各式各樣的歧視。台北市一位新住民媽媽向本刊投訴，就讀國中的女兒校外教學時受傷，教師不准病假記曠課、處罰小孩，學校一位主任還說媽媽「才來台灣10幾年不懂」「聽不懂國語才誤會」；媽媽心中覺得受傷，還擔心女兒將來在學校，會不會因為媽媽新住民的身分，繼續受到霸凌。

就讀台北市東湖國中的「小玉」（化名），去年4月初參加學校的校外教學，到新竹縣的六福村主題遊樂園一日遊；小玉玩完其中一項遊樂設施時，結束後走錯方向，要從入口方向離開，卻在門口遭到工作人員制止，要求她重新回到軌道，從另一個方向出去；眼見同學都已經離開，小玉急忙回頭跑回原路，卻在跨過設施的時候因為太緊張，跘到車廂的邊緣跌倒，臉部正面著地，當場血流不止。

新住民第二代「小玉」校外教學時跌倒，造成鼻樑粉碎性骨折。（圖／讀者提供）

小玉的媽媽是來自越南的新住民，她告訴本刊，小玉受傷後，先在遊樂園附近的醫院縫合止血、包紮，回到台北先到學校引介的醫院治療，醫師告訴媽媽「只是鼻樑骨拆，別擔心過頭了」；但幾天後小玉仍非常疼痛，到第二間醫院檢查，發現是粉碎性骨折，在5月初開刀治療，而且鼻樑扁塌畸形，等到十八到二十歲，待骨骼發育完成後，還必須再做第二次手術矯正。

禍不單行，受傷之後，小玉因為傷口疼痛睡不好、吃不下，又常常感冒生病，媽媽只好幫她請假。沒想到，不久後，收到學校寄來的通知，班導師認為小玉託詞不想上課，記了她49節曠課；小玉的媽媽向校長反映後，取消曠課的紀錄，但「曠課」期間遲交的功課，除了當然要補交之外，這位班導師還處罰她加碼抄寫課文，每次數千字。

東湖國中校長柯淑惠表示，關於這位學生曠課的問題，她得到家長反映後都己妥善處理，校方一向很關心學生的身心健康，她也知道這位學生個性比較內向，不擅長表達自己，未來也將持績特別注意、提供必要的協助。

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(中時電子報)