民進黨立委蔡適應（綠衣）傳感冒身體不適，修養過後氣色不錯。（許家寧翻攝）

國政聯盟楊石城久站形象，宛若「人肉民族英雄像」。（許家寧翻攝）

軍職退伍的無黨籍議員張耿輝，體力不輸小夥子。（許家寧翻攝）

選戰進入最後衝刺，基隆立委選將比拚體力，年逾6旬的國民黨宋瑋莉掃街、餐會場無役不與，議會老將張耿輝、楊石城不遑多讓，每天一早站在路口拜票，最年輕的蔡適應「蠟燭兩頭燒」，驚傳病倒取消拜票，今重新再出發，歉讓市民憂心，會繼續為基隆打拼。

議會「長青樹」宋瑋莉為本次候選人年紀最資深，也是唯一女將，日前她化身寶可夢角色「喬依小姐」陪伴小朋友過節，反差萌擄獲童心，今早則在廟口送暖發便當，營造宋奶奶溫馨形象，據悉宋一天跑50個大小餐會，最少也有30多個，體力驚人。

無黨籍議員張耿輝，雖年近6旬，但職軍生涯奠下優異基礎，每天與宣傳車跑遍基隆7行政區也不喊累；年紀與張相仿的國會政黨聯盟議員楊石城，從政前為健身教練，體力自然不在話下，尤其路口久站形象，宛若「人肉民族英雄像」。

有「基隆裴勇俊」之稱的蔡適應，現年46歲為四名選將最年輕候選人，近來因立法院會、地方會勘與選舉行程三頭跑，加上長期感冒，27日身體突然極度不舒服，競辦一早發出緊急通知，宣布取消上午3場路口、市場公開拜票行程，讓支持者心疼不已。

蔡適應今早現身邀「小青蛙劇團」與小朋友歡慶聖誕，隨後接連為暖碇後援會、愛基隆聯合後援會成立造勢，氣色看起來相當不錯，蔡感謝市民關心，會加緊努力衝刺，周日晚間的「基隆囝仔之夜」晚會，也邀請大家作夥相挺，1314愛基隆！

(中時 )