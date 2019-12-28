警方於26日晚間6時持檢方拘票，將楊男拘提到案，並扣得道具槍及空包彈8顆。（翻攝照片／戴上容新北報導）

28歲楊男24日於三重區與人行車糾紛，竟當街持道具槍開槍恐嚇，警方調查，楊男另涉嫌侵占他人提款卡、盜刷某女子信用卡購買金飾逃逸，最後還恐嚇公佈私密照，警方獲報後，成立專案小組展開追緝，26日晚間於台北市萬華區峨嵋停車場將其逮捕。

據了解，楊姓男子未成年時就犯下多起竊盜、侵占不良案件，2012年楊男誘騙對方到宜蘭見面卻趁機性侵，導致對方情緒低落跳河尋短；同年10月，楊男再以話術誘騙性侵16歲高中翹家少女。

2018年1月在交友網站欺騙15位女子感情並盜領上百萬元存款，15名被害者憤而組隊提告；今年4月間因謊報公司名號，遭人控制行動9天。

楊男本月24日晚間11時許與趙姓、劉姓男子發生行車糾紛，竟於三重區龍門路開槍恐嚇；此外，楊男另侵占張女提款卡盜領帳戶內現金，另也恐嚇另一位花女要求她交出信用卡在購買金飾後逃逸。

警方表示，獲報後成立專案小組積極追緝，26日晚間6時持檢方拘票，將楊男拘提到案，並扣得道具槍及空包彈8顆，訊後依侵占、恐嚇、恐嚇取財等罪嫌移送偵辦，對空鳴槍依違反社會秩序維護法第63條，進行裁罰並沒入槍彈。

(中時 )