頭份市建國國小「閱光之屋」社區共讀站，28日揭牌啟用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府扎根閱讀，打造舒適環境，2017至2018年完成10所學校圖書館空間改善，今年有11所陸續開幕啟用，28日苗栗縣長徐耀昌等人為頭份市建國國小「閱光之屋」社區共讀站揭牌，讓師生與社區民眾悠遊書海，徐耀昌指出，明年將有9校陸續動工，共創舒適閱讀環境。

建國國小社區共讀站獲330萬元經費，打造成為空間動線舒適流暢的「閱光之屋」，以小屋的山牆造型設計，並以書屋概念呈現溫暖及安全，盼閱光之屋讓師生能探尋書中知識，閱讀智慧之光。

建國國小更以「彩繪小書封面設計活動」，讓師生參與打造「閱讀之鐘」，由12件優秀作品成為時鐘的刻度，並以鏗鏘文字詩句、生動趣味的插畫妝點牆面，攜手打造全新閱讀環境。28日徐耀昌、立委徐志榮、頭份市長羅雪珠等人揭牌啟用閱光之屋。

徐耀昌表示，爭取國教署補助，計7545萬元經費，辦理縣內30所縣立高中、國中小圖書館空間改善，讓學校師生及社區民眾享有安全、舒適、溫馨閱讀環境，提升閱讀興趣與素養。

(中時 )