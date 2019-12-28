各黨派無不想拉攏新住民選票，推出各種友善的政策與文宣，但台灣各地仍存在各式各樣的歧視。小玉的媽媽說，因為想解決女兒被老師處罰的情況，以及詢問醫療保險的問題，求助於國中的學務主任時，對方竟然告訴她：「我畢業後到台北20多年了，妳才來10幾年。」讓媽媽覺得很受傷。

小玉的媽媽是來自越南的新住民，她描述，就讀國中二年級的女兒小玉跌倒受傷，到第二間醫院檢查，發現是粉碎性骨折，有一次休了半天假，部份功課來不及交，被班導師罰寫7張稿紙，在午餐時間抄了2100字，之後還限定10分鐘內要吃完午餐去上課；有一次罰抄到下午1點多，還好代課的輔導老師讓小玉邊上課邊吃便當；另一次一面吃午餐一面罰抄稿紙，胃痛到連午餐都吃不下。媽媽說，因為身體不舒服請病假，也不是不想交功課，但早上去找老師交功課時必須排隊，還沒輪到小玉鐘聲就響了，只能趕回去上課，下午老師去上課不在辦公室，小玉無法交功課，結果又被罰。

因為在校外教學時受傷，必須開刀住院，等到18歲左右骨骼發育完成，還要再動一次矯正手術，媽媽向學校老師尋求協助，詢問相關保險事宜，沒想到一位主任說她「才來台灣10幾年，不懂這裡做事的方法」，讓她感覺不被認同；當她反映心裡受傷的感受時，這位主任解釋，因為「媽媽不懂國語」，所以誤解他的意思。

13歲的新住民第二代「小玉」校外教學時跌倒，造成鼻樑粉碎性骨折。（圖／讀者提供）

東湖國中校長柯淑惠表示，關於這位學生曠課的問題，她得到家長反映後都己妥善處理，校方一向很關心學生的身心健康，她也知道這位學生個性比較內向，不擅長表達自己，未來仍會持績特別注意、提供必要的協助。

柯淑惠說，學校的這位學務主任具有相當豐富的經驗，她相信「才來台灣10幾年」等話不是主任「原汁原味」的用語，但她表示，不能否認媽媽可能會有不同的主觀感受；柯淑惠說，這位媽媽每次找校長尋求協助時，都一直說抱歉，表示不該增加校長的困擾，相當客氣，而校方所有老師都相當願意協助，也已由健康中心負責處理相關的醫療保險問題。

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(中時電子報)