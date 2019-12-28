立委選戰白熱化，周末家庭採買旺日，菜市場成兵家必爭之地。台中市藍綠選將包括蔡其昌、林佳新、江啟臣、翁美春等，28日上午不約而同前往當地菜市場掃街，面對面與民眾接觸，盼發揮催票效果。顏值高的候選人甚至沿途圈粉，許多民眾秒變粉絲，爭相拍照合影。
台中市第一選區民進黨籍現任立委蔡其昌28日安排梧棲第一市場掃街拜票，受到攤商及民眾熱烈歡迎，有熱情菜販送上菜頭、青蒜、粽子、包子等替蔡其昌打氣！市議員楊典忠、前市議員王立任也陪同讚聲，支持者堅定地說「肯做事的人，我們一定繼續支持他！」
國民黨第一選區立委候選人林佳新穿上競選外套「H夾克」，由國旗助選團陪同，前往大甲菜市場掃街，沿路向鄉親握手懇託，有菜販上前鼓勵說「你要加油，我們這裡都支持韓國瑜！」林佳新今日也成立外埔競選服務處，包括鎮瀾宮董事長顏清標、前立委郭榮振、前外埔鄉長吳桂森、姚應龍都到場站台。
台中市第八選區國民黨籍現任立委江啟臣固守豐原票倉，一早深入當地最大的第一市場掃街拜票，向攤商及採買的民眾逐一握手懇託。暖男形象讓江啟臣沿路不斷圈粉，吸引許多婆媽搶著拍照合影，還不斷稱讚「本人很帥」，有熱情攤商送上菜頭、青蒜，象徵高票當選。
民進黨第八選區立委候選人翁美春由市議員蔡成圭、石岡區九房里長張鴻斌陪同，連跑東勢菜市場及石岡區萬安宮早市拜票，與對手互別苗頭。個頭嬌小的翁美春衝刺選情，近日拜票喊到沙啞，一位菜販遞上溫開水說「顧台灣，妳要加油！」讓翁感到暖流湧上心頭。
(中時 )
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