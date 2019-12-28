已具備戶籍的新住民佔台灣總人口3%，各政黨在接近大選之際，都表示自己最關心新住民與新二代，但事實上歧視仍存在；一位來自越南的新住民媽媽向本刊投訴，自己和自己的女兒受到學校部分老師的歧視，一位主任還跟媽媽說「妳才來台灣10幾年」、「不必想幾年後的事，小朋友明天會發生什麼都不知道」，讓她很擔心女兒會不會在學校發生意外。

民眾黨立委候選人何景榮也是新住民第二代，他指出，新住民來台4年，即可取得戶籍、請領中華民國身分證；落籍滿10年，可以「應考試、服公職，參選各級民意代表」，享有完全的中華民國公民權利。他認為，該校學務主任竟然認為新住民「才」來台灣10年，所以不了解台灣，實在是匪夷所思；況且，請病假、動手術，是基本的醫療人權，在學學童的基本權益，不應該因為「媽媽來自不同國家」，而遭受歧視性的差別待遇。

「歧視源自無知」，何景榮說，這可看出各級學校的教務人員，對台灣第四大族群的新住民，還是欠缺理解與認識，因此才有這類歧視性的言論產生。

針對媽媽對學校主任的指控，東湖國中校長柯淑惠解釋，可能是人與人互動時的表達出現了問題；據她暸解，主任因為保險理賠事宜協助學生的家長，為了要家長放心，以自己岳母為例，用意是勸媽媽人有旦夕禍福，不要過度擔心。柯淑惠說，他相信主任不是惡意，但她也說，不能否認媽媽可能會有不同的主觀感受，而這位學生的媽媽一路走來也很辛苦，自己會盡力陪她走過這段路。

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(中時電子報)