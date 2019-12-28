對於國民黨2020候選人韓國瑜提出「蔡韓差距在3%至5%之間」的說法，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，媒體、學術單位、黨部都各自有「不公開」民調，從各種角度交叉分析，以及地方組織與造勢場合熱度綜合判斷確實與韓所稱的相差不遠。而這一些微的差距當中，台北市長柯文哲的動向會有關鍵的影響。

王鴻薇在接受《中評社》訪問時指出，2020大選她不敢說現在韓國瑜贏蔡英文，但兩者差距約34至66萬票，而柯粉近日因為民進黨與側翼攻擊台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲而心生「賭爛」、醞釀投韓情緒，可能會對這場選舉有關鍵性影響。國民黨秉持「下架蔡英文」的目標，若民眾黨有下架蔡的共同信念，藍營非常歡迎。

王鴻薇特別提醒，日本前駐台代表沼田幹夫日前談到台灣選舉時稱，2020大選蔡英文與韓國瑜的差距可能在5%之內；而韓國瑜日前也公開表示，他有強烈的信心，2020大選的輸贏大概就在3%到5%，這個是各方面都非常權威的分析。

王鴻薇表示，韓國瑜現在選前的民調，雖然因為「蓋牌效應」受到影響、不準確，但一些媒體、學術單位還是有繼續在做民調，他們做民調的方式不是單純問大選支持蔡英文或韓國瑜，而是利用重大政策的喜好交叉訪問分析。

她說，大概我們所聽到的蔡韓差距了不起就在5%以內，這種分析是從滿意度、政策、政黨屬性等交叉分析得出來的結果，國民黨內部也有做民調，就她所了解的也是非常接近，跟韓國瑜所講的差不多。

王鴻薇認為，3%到5%的差距約為34.2萬票至57萬票，因此民進黨打柯引發柯粉醞釀「賭爛投韓」會有非常關鍵性的影響。柯文哲之前對蔡英文、民進黨的態度，都顯示柯不願意投給蔡英文，但柯粉會不會因為柯文哲動向而轉移投票仍需要觀察，柯自已也說過可能投給宋楚瑜，這會進一步影響原打算投蔡英文的柯粉，蔡的選票勢必會降低。

王鴻薇指出，現在有些柯粉覺得民進黨、側翼攻擊柯文哲太過了，甚至在網軍楊蕙如事件的暴露等，柯粉在情緒上若比較強烈、賭爛，就可能從本來的投廢票、投宋楚瑜轉移到投給韓國瑜，但這些選票的多寡還得看柯文哲在這倒數10多天的期間有沒有更具體的意象，如果柯粉賭爛投韓的數量大，就真的會成為2020大選的關鍵性影響。

(中時電子報)