蔡英文總統指示要在本月底通過《反滲透法》；連獨派的喜樂島聯盟都不以為然；發言人張君瑜表示，不要因選舉而拿法制和國家安全當成造勢表演。更不該把所有提出建議的人，都打成「中共同路人」這種理盲的區分。

張說，以「正名制憲」為終極目標的喜樂島聯盟，絶對支持制定防堵外國勢力滲透的法律。但民進黨現在配合「下架吳斯懷活動」，試圖儘速通過的《反滲透法》，卻是倉促、空洞不完備、而且有違憲疑慮的版本。

張君瑜指出，現在要通過的反滲透法，對防止境外資金干預台灣選舉、政治活動的相關限制，在政治獻金法、選罷法中原本就有所規範。如果原有的法律規範不足以防制中資滲透，那是法律規範不到位，執行效率不佳，還是因為在憲法的根本面就有矛盾？現在要通過的版本，只是在罰則上有所加強，在「不法」和「境外」的定義上卻有很大的爭議空間。

她說，在憲政基礎上的違憲審查中，原本就有涵蓋過廣（over-inclusive）和涵蓋不足（under-inclusive）的審查基準。《反滲透法》的通過悠關人民政治自由權利，不該用違憲審查的「低標」倉促通過。無形中政府擴權，民間無所適所。

她表示，《反滲透法》開宗明義的「為防範境外敵對勢力之滲透干預」就已經構成憲法爭議，來自中國的干預到底算境內還是境外？是不法干預還是人民的政治活動？蔡英文政府主張的「中華民國台灣已是主權獨立國家」，不足以支撐《反滲透法》的正當性。

她說，國民黨的「統一」立場，和現任執政黨的「中華民國獨立」立場，在防制中國滲透顛覆上都各自矛盾。《反滲透法》和國民黨的《反併吞法》根本徒具形式，難以收效。

張君瑜強調，隨著中國對台灣的全面滲透加劇，台灣將進入制憲討論的關鍵時期。喜樂島聯盟主張「正名制憲」，正是台灣最需要的改變。台灣有自己的憲法，讓台灣的國境和主權有清晰的定位，再以明確的「兩國」立場去防制敵國滲透、對抗紅色供應鏈，才能在國家安全和經濟發展上制定長遠國家戰略，經營國際優勢。

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(中時 )