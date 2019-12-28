火箭季外大手筆送出老控衛保羅(Chris Paul)，包括4支受保護的首輪籤，才換來大三元製造機「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)。不過美媒又有傳言火箭想賣掉韋少，原因是他與老友「大鬍子」哈登(James Harden )的鬍龜連線表現不如預期。

雖然開季打得不差，但是洛城雙雄(湖人、快艇)重回列強之林，火箭顯得有些力不從心。美媒NBC引述The Ringer的說法：「韋斯布魯克是可以賣的，總管莫瑞(Daryl Morey)素來都是公事公辦，如果有更好的機會升級球隊他就會賣。」要找到地方能吞下每年3000多萬美元的年薪不容易，但是莫瑞居然有辦法送走保羅，他當然也有可能賣掉韋少。

火箭內部本就沒什麼誠信可言，莫瑞曾向保羅說不會賣他，結果轉個身就把他賣了。又有記者爆料哈登表面說喜歡保羅，卻向總教練進讒排擠他。顯然哈登是個球霸(持球比率與進攻參與度聯盟第一)，其實問題在於哈登而不是韋少，但是老闆喜歡哈登，莫瑞要升級陣容也只能從其他人下手了。

(中時電子報)