迎接農曆年到來，易鼎活蝦貼心規劃「熟食外帶」預購，讓顧客提前預訂，讓客人在家吃年夜飯也像是享受一餐「主廚到家中料理」的美味團圓飯。（易鼎活蝦提供／台中馮惠宜傳真）

台中起家，在地經營26年老字號活蝦餐廳─易鼎活蝦，1994年於台中甘肅路上發跡，1999年在台中大里成立第4間門店，陪伴大里地區的民眾已達廿個年頭，大里店28日喬遷到國光路一段，慶開幕，大里店同仁也特別起早遊街發放氣球與開幕優惠，創辦人戴勝堂更感性道出易鼎活蝦大里店開幕時遇到921大地震，當時大里是重災區，一度延後開幕，讓災民在店內搭帳棚避難長達兩個月。

易鼎活蝦大里店20年來兩度搬遷，店裝從50年代懷舊鐵道風格的五分車、窄軌鐵道，到符合現在用餐的明亮休閒風格，易鼎活蝦大里店／28遷店到國光路一段隆重開幕，整間店約180個座位，用餐空間寬敞明亮，將在新的一年帶給民眾嶄新的聚餐氛圍。

28日開幕當天大里店同仁遊行發放氣球與開幕優惠，一步一腳印與當地左鄰右舍互動，慶喬遷開幕也祭出「你來店消費，我送百份招牌蝦捲」的限量好康與大家分享，12月31前來店消費滿兩千元，還有機會可以抽到免費龍蝦或千元購物金，歡迎愛吃蝦的民眾前來全新的大里店嚐鮮感受新氣氛。

(中時 )