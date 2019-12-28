婦人墜落愛河無生命跡象 警方追查中 15:332019/12/28 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前金消防分隊於28日中午12時41分接獲民眾報案，河東路愛河水域發現一名婦人浮在水面，消防隊員趕緊下水救人，但將婦人救上岸時已無生命跡象。（高雄市消防局提供／洪浩軒高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前金消防分隊於28日中午12時41分接獲民眾報案，河東路愛河水域發現一名婦人浮在水面，消防隊員趕緊下水救人，但將婦人救上岸時已無生命跡象，消防人員緊急將她送往大同醫院搶救，目前警方正追查婦人身分以及落水的原因。 (中時 ) #婦人 #消防 #警方 #生命 #生命跡象 也許您會感興趣 推薦閱讀 2男1女三重開毒趴 18歲男家中亡 13:322019/12/24 社會 鋰電池倉庫「閃燃」 消防員救火10人傷 9人已出院 14:092019/12/24 社會 快訊》中山高53K中壢段6車連環撞 1人無生命跡象 13:472019/12/25 社會 國道1號53K連環撞車禍 1人無生命跡象嚴重塞車 14:402019/12/25 社會 自焚還是意外？ 彰化民宅火男子變成焦屍 22:532019/12/25 社會 打火兄弟救災2小時 撲滅永康工廠大火 難過遭質疑救災不力 23:232019/12/25 社會 溫昇豪敬消防員如「鋼鐵人」 04:102019/12/26 娛樂新聞 9次流標 東石消防分隊動土 04:102019/12/27 地方新聞 蘇治芬妹「宣傳車上遭包圍」 阿伯到案喊冤：孫子被吵到無法睡覺 08:492019/12/27 社會 大肌肌露點拍片 網友一看害羞了 00:022019/12/28 生活 社會熱門新聞 老鷹闖雞舍想大開殺戒 下場卻令人鼻酸 - 社會 偷腥少校「刑案在身」竟「回鍋當幹部」爽領400萬退休金 - 社會 人妻拉男同事「摩鐵陪睡」辯：1人不能開房 - 社會 視訊聖誕夜出差女友 驚見「姊夫躺床」入鏡綠爆 - 社會 寂寞人妻約愛愛 老公出差突返家竟哭訴：被上了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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