前金消防分隊於28日中午12時41分接獲民眾報案，河東路愛河水域發現一名婦人浮在水面，消防隊員趕緊下水救人，但將婦人救上岸時已無生命跡象，消防人員緊急將她送往大同醫院搶救，目前警方正追查婦人身分以及落水的原因。

(中時 )