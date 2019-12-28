越南警方在24日將蕭嫌緝捕到案，交由刑事局押返回台。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

刑事局前年與拉脫維亞警方合作，破獲一個假檢警詐騙機房，遣返110名台嫌回台，警方經向上溯源偵辦，發現詐團幕後金主是34歲男子黃重嘉，但黃嫌已在去年6月潛逃至菲律賓，警方僅在其台中住處查扣一輛價值3000萬元的藍寶堅尼超跑。

刑事局駐菲律賓聯絡官通報菲警協助查緝，黃嫌在今年5月3日持用偽造菲律賓護照，欲再逃往他國躲藏時，遭菲律賓機場移民官查獲，暫時收容於移民局外國人收容所，經菲國警方調查完畢後，本月27日移交刑事局執行遣返。

另35歲男子蕭柏生，2010年夥同友人持開山刀、武士刀以及鋁棒等在竹東地區砍傷他人，被依殺人未遂罪嫌判有期徒刑8年，但蕭嫌隨即潛逃出國，遭新竹地檢署發布通緝。

警方調查，蕭嫌2014年6月起，開始在越南胡志明市出資籌設電信詐騙機房，刑事局國際科與越南警方合作，今年7月20日在胡志明市第八郡破獲該機房，逮捕10名台嫌。警方擴大偵辦，赫然發現詹姓欣欣百貨小開也涉案，負責招募成員赴越南行騙。

警方本月24日在胡志明市第七郡一處民宅內將蕭嫌緝捕到案，經越南警方調查完畢後，27日移交刑事局執行遣返，2名詐團主嫌在同一天被押返回台後，檢方都聲押獲准。

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(中時 )