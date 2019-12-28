國民黨前主席洪秀柱投入參選台南第六選區立委，對戰民進黨立委王定宇，藍綠搶攻基層支持，昔連署挺柱參選的東區里長聯誼會長、南聖里長周翊庭，日前公開為王定宇站台被形容綠委成功拔樁，事後竟遭國民黨捕風捉影約談，今痛心宣布退黨；洪秀柱以平常心看待此事，強調民進黨長期在台南執政，基層很多事都必須拜託綠營民代，「人在屋簷下」，也因此，支持者更期盼藍軍在台南有一席之地。

洪秀柱說，礙於現實狀況，里長也多次表達很為難的處境，事實上，從他連署挺柱參選立委開始，自己一路辦活動，里長都會參加，對方不只是里長也是東區里長聯誼會會長，民進黨長期執政的關係下，很多事情都只好拜託綠營民代，長期也欠人不少人情，選舉要了解實際情況，不需要太嚴肅看待這個事。

她強調自己平常心看待，會用自己的表現贏取民眾認同，也

不認為這件事就叫做綠委拔樁成功，她說，人家長期以來很多事情要麻煩、請求現任立委幫忙，去出席對方活動，並不代表就是拔樁。

她認為，不只要體諒里長的為難，國民黨更需要檢討，何以長期無法在台南攻下一城，沒有立委席次，讓支持者鬱卒為難，讓支持者「人在屋簷下，遇到事情只好請求別人。」

(中時 )