國民黨總統候選人韓國瑜（中）28日出席「鋼鐵H夾克－2020鋼鐵愛心拍賣會」，並與夾克得標者合影留念。（姚志平攝）

在「鋼鐵H夾克－2020鋼鐵愛心拍賣會」中，出席者熱情參與並奉獻愛心。（姚志平攝）

國民黨總統候選人韓國瑜28日出席「鋼鐵H夾克－2020鋼鐵愛心拍賣會」，親自拍賣從身上脫下的鋼鐵H夾克，由高雄的謝小姐以100萬元得標，並當場穿起來與韓合影留念。

國民黨總統候選人韓國瑜日前套上「鋼鐵H夾克」，掀起韓粉暴動，詢問度破表，經和廠商溝通，今天在南港展覽館舉辦拍賣大會，由「賣菜郎」韓國瑜親自標售，韓更加碼脫下身上「原汁原味」的飛行夾克拍賣，最後由一名來自高雄退休教師謝寧以100萬得標，創下今天最高價格，主辦單位宣稱募得金額破千萬，將全數捐助公益團體。

韓辦今天準備1千件「鋼鐵H夾克」限量出售，每件賣2500元，另外，也特別提供20件由韓國瑜親筆簽名的夾克，為了搶購「鋼鐵H夾克」，熱情支持者昨晚在南港展覽館站廊道徹夜排隊，海外僑胞歸國加入排隊行列，昨晚韓辦總發言人王淺秋、隨行發言人李昶志也特地到場探望排隊民眾，並送上暖暖包要支持者注意保暖。

韓一到場，氣氛higj到最高點，韓粉為之瘋狂衝到舞台前，更近距離一睹韓國瑜風采。倒數4件由「賣菜郎」韓國瑜親自拍賣，編號為第17至20件，分別以53萬、50萬、62萬、80萬金額標出，韓打趣地說，編號18象徵去年當選高雄市長，編號19號為自己正式宣布參選中華民國總統，編號20意義更加重大，只要團結，中華民國一定會國運昌隆。

標售完原定4件鋼鐵H夾克後，韓國瑜脫稿加碼脫下穿過三周的夾克，並簽名拍賣，主持人許淑華稱這是「原汁原味」，聞到「總統味道」的外套。韓接著開玩笑地說，「大會報告，我的襯衫不能再拍賣了」，由於抽籤2號，起跳價2萬元。

支持者立即喊出20萬，金額攀升速度快速，幾乎是每十萬不斷往上飆高，最後由一名來自高雄的退休教師謝寧以100萬元標到，她興奮地上台和韓合影，也當場穿上，並由韓親自替她拉拉鍊。

韓國瑜感謝到場的支持者，除替拍賣到的人道聲恭喜，也向沒拍賣到的感謝，期盼明年選舉結束能撥開眼前烏雲，一起迎接美好未來。

(中時 )