著名導演魏德聖也是這次 「Chosen計畫」的資助人之一。（李柏澔攝）

台灣世界展望會的 「資助兒童計畫 」，過去都是資助人選擇受資助兒童，全新的「Chosen給孩子一個選擇的機會」計畫在台灣開了亞洲先例，與遠在1萬1000公里外非洲國家尚比亞合作，讓資助孩童有權利選擇自己的資助人，讓孩子在發展自主意識、決策付諸實行的過程中，看見自我價值。

台灣世界展望會今(28)日揭曉兒童的選擇，表示針對國外貧困社區，台灣世界展望會匯聚該計畫區每位資助人每月700元的愛心捐款，投入國外資助童所在社區的發展計畫，由當地展望會工作人員與社區成員一同努力，為資助童及其家人提供乾淨飲水、穩定糧食保障、基礎醫療保健、教育學習、生計發展和兒少保護等服務工作，以10〜15年的時間，逐步改善國外貧困社區中兒童及家庭的生活環境。

日前18日台灣世界展望會工作人員到了尚比亞亞東瓊歌韋(Chongwei East)的選擇派對(chosen party)，讓孩子透過資助人的照片的方式選擇他們未來的資助人，台灣目前已有461位資助人投身資助計劃，499位尚比亞孩子生活得到大幅改善。

台灣世界展望會會長王偉華表示，今天揭曉很像當時聯考公布學校的感覺，對孩子而言，從「我被選擇 」到「我能選擇 」是一個很大的心境轉變過程；尚比亞國民因為環境艱困，生活上中大多沒有太多的選擇，資助計畫每月700元只是經濟上的支持，「Chosen計畫」讓孩子們精神上有了支持，選擇的權利得到尊重。

同是 「Chosen計劃 」參與者的魏德聖導演表示，被選擇的感覺很溫暖，原生家庭是三個兄弟，孩子也都是男生，今天有個女孩選擇自己就像多了個女兒；大多時候人們習慣做選擇，被選擇讓自己有了使命感，感激之情也油然而生。

魏德聖指出，現在的台灣社會十分缺乏善良的刺激，休管他人瓦上霜的觀念讓人們之間多了隔閡，相信 「Chosen計畫」是個開始，讓越來越多人迫不及待參與善舉。

(中時 )