從事軟體設計的陳姓軟體工程師，連續多次打手槍（手淫）後，將自己的精液噴濺到被害人身上，台北地檢署偵查後，依加重公然侮辱及性騷擾等罪將陳男起訴。

陳姓男子從2014年起，就在捷運站、百貨公司等公共場所，躲在被害人附近打手槍，等到射精後，將精液塗抹或噴濺到被害人衣服上，並經台北地方法院簡易判刑。

陳男在去年就是因對被害人噴，被簡易判決9000元罰金，今年4月25日才執行完畢，不料，陳男在繳罰金前，4月4日下午在信義區新光三越百貨公司門中，在被害人身後打手槍，待射精後迅速把手中的精液沾染到被害人穿著的連身裙臀部位置後逃逸。

今年6月13日，陳男故技重施，在中華路的公共場合，向另名被害女子的背部及臀部潑灑白色液體，經路人喝斥而逃逸。

北檢偵查後，認定陳男在新光三越所犯的是公然猥褻、加重公然侮辱、毀損及性騷擾罪；中華路所犯的是加重公然侮辱罪，依法起訴陳男。

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(中時 )