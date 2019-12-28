新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，28日為預賽最後一天賽程，高苑工商組成的高雄市要與西苑中學為主的台中市爭奪8強門票，最後高雄市順利以8比5獲勝，不過比賽中因為職棒裁判抓學生投手犯規，讓高苑總教練李來發認為太嚴格，頗有微詞。

此次富邦U18棒球邀請賽規格高，不僅有電視轉播，在新莊球場的比賽更找來中華職棒裁判執法，雖然執法品質提高了，不過李來發認為裁判以職棒等級要求青棒球賽真的太嚴格，「雖嚴格是好事，但職棒跟高中棒球層級還是有差，高中生技術層面還沒這麼成熟，不能這樣要求。」

高雄市後援投手邱駿威6局上半上場丟第一球就被主審抓投手犯規，隨後又被三壘審再抓一次，明顯讓他投球節奏亂掉，隨後連續出現2次暴投，讓台中市一度追到5比6僅1分落後，「主審、三壘審都喊投手犯規，小朋友一定會受到影響，後來球就亂飛了。」隨後高雄市才在7局下半靠連續安打拉開比分，最後驚險拿下勝利，也讓李來發稱讚小朋友很爭氣。

雖邱駿威受到裁判影響導致控球出現亂流，不過李來發仍給予肯定，認為表現不錯，無論投、打都是好手。高雄市前3名投手都不穩，先發投手陳致佑僅投兩局腳就出狀況，李來發說，「可能台北比較冷，南部上來不適應。」

高雄市順利挺進8強，明日將對上由鶯歌工商與秀峰高中組成的新北白。

(中時 )