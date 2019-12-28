「情色教主」網紅雪碧（本名：方祺媛）日前被爆料秘密生子，精主是已婚的CEO郭男，而郭男妻子林咚咚也證實，但雪碧否認，郭男更強硬表示和雪碧只是工作夥伴無私情，若造謠必提告。林咚咚今(28日)在臉書發長文反擊，批評雪碧過去一年行徑囂張，現在卻搞神隱形同默認，「我為那無辜的孩子不值」。

林咚咚今發長文回應婚變緣由，反嗆雪碧和郭男放話要提告別只是虛張聲勢，林咚咚暗酸雪碧背負這樣的小三罵名竟不積極澄清，「像妳這樣悶不做聲，合理嗎？」她為無辜的孩子心疼，「那麼純真的生命，卻被妳自私的生了下來！」也透露雪碧過去十分高調，「只要你想要，就一定得的到！」，「你抱持著『我是小三我驕傲』的態度，才真正的讓人感到非常非常的遺憾！」

林咚咚說，自己的感情觀並非死守著一個人，但過去幾天看到郭男發出誇大不實的文字，謊話連篇，自己只能尊重，「你大可以放飛去尋求真愛，說清楚講明白，還會讓人欣賞你是真男人！」她更指郭男「為了幫自己開脫，公開謊話護航方小姐，讓太太成代罪羔羊」。

關於兩人的婚姻狀況，林咚咚說自從郭男離家後就聽到他對外說已經離婚，「我很想知道，我們究竟幾月幾號離的婚？你也對外誇口說你一個月給家裡25萬，好像我過著豪奢的生活⋯是不是事實，我已不忍再搓（戳）破。」

最後林咚咚曬出自己身分證後的配偶欄證明另一半仍是郭男，並要求兩人一定要提告，「若有知情人士正義感大爆發，也希望你們挺身而出（月子中心跟產房），除非妳已做好一輩子躲躲藏藏的打算」。但對此，郭男與雪碧方面暫時未做出回應。

林咚咚發長文反擊雪碧與郭男。（圖／翻攝自林咚咚 Dong Dong （Nikki）臉書）

(中時電子報)