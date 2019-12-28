宏遠證（6015）主辦碩天科技（3617）發行國內第一次無擔保可轉換公司債，預計下周一（30日）起開始競拍。

碩天科技將發行的無擔保可轉換公司債，總面額為新台幣12億元，競拍底標價為101.5元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過1,020張，單一投標人最高得標張數合計不超過1,020張，預計於30日開始投標。

投標期間為108年12月30日、108年12月31日及109年1月2日三個營業日，可轉換公司債預計於109年1月15日於櫃檯買賣中心掛牌。

碩天科技本次可轉換公司債每張發行面額10萬元整，共計發行12,000張。依法保留承銷總數15%，其中，1,200張由主辦承銷商宏遠證券自行認購，協辦承銷團自行認購600張，其餘10,200張採競價拍賣方式辦理公開銷售。

此次碩天一（36171）以轉換溢價率109.61％，作為轉換價格訂價依據，轉換價格訂為122元，發行期間為三年，並設計滿三年依面額101.5075％賣回予發行公司。

碩天科技自民國97年1月公開發行並於98年12月上市掛牌至今，公司整體營運表現穩健、獲利及債信評等良好，該公司目前全台灣1,712家上市櫃公司裡，唯一一家連續12年發放現金股息，且現金股息連續11年成長的上市公司。

碩天科技108年前三季稅後淨利達6.01億元、每股盈餘為7.29元，改寫歷年同期新高，分別較去年同期成長14.77％、13.91％，且108年前11個月營收達85.33億元，亦同步繳出歷年同期新高成績，並較去年同期成長12.61％。

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