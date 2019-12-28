天后Jolin蔡依林12月30日起，將在台北小巨蛋舉行6場「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會」，今天（12月28日）她突然宣布要送歌迷「鬼斧神工」大驚喜，準備6.6萬支斧頭造型螢光棒給送給每位買票進場的歌迷，當作她與歌迷相伴跨入2020年的「新年賀禮」。

「鬼斧神工」的概念來自蔡依林與小S、王柏傑合作的《紅衣女孩Lady in Red》MV。在這支MV中，蔡依林在婚禮當天，發現從小到大的閨蜜小S與未婚夫王柏傑的不倫戀，用斧頭砍了小S的頭，嫁禍給王柏傑，一口氣報復2個背叛她的人。

為了讓到場的歌迷充分融入《Ugly Beauty》的魔幻世界，搭配「怪美的」主題，因而採用了《紅衣女孩》的殺人斧創意，特製「Ugly Beauty應援螢光斧頭」。

配合6天演出，「Ugly Beauty應援螢光斧頭」每天都有不同的顏色，包括銀、金、黑、紅、白、彩紅等6種，新鮮感十足，兼具收藏意義。

(旺報 )