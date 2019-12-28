麗明營造今年平安夜在台中歌劇院舉辦音樂會，麗明營造董事長吳春山也上台獻唱。（麗明營造提供／台中馮惠宜傳真）

麗明營造今年平安夜在台中歌劇院舉辦音樂會，一開始播放「如年、如期、如質、如善、如情、如心」為主題的六支影片，以「麗明25營造幸福」來敘述公司25年的點點滴滴，而麗明營造董事長吳春山也上台客串獻唱了「快樂的出帆」、「再會夜港都」二首台語老歌，為活動帶來高潮。

這場音樂會也是麗明營造美夢成真的里程碑，該公司在10年前受邀承攬歷經五次流標的「台中國家歌劇院」工程。當公司成立20年時，這棟當年被喻為「世界九大地標建築」當年的平安夜台中歌劇院已大致完工雖然當時未開幕啟用，麗明即選擇在建築物正前方的「夏綠地公園」以歌劇院當背景，舉辦公司20周年戶外感恩音樂會。今年適逢公司成立25周年，吳春山也決定在由「台中國家歌劇院」大劇院裡舉辦25周年感恩音樂會。

當晚節目分上下兩場，上半場一開始播放以「如年、如期、如質、如善、如情、如心」為主題的六支影片，以「麗明25 營造幸福」來敘述公司25年的點點滴滴，接著，來自高雄，由陳欣宜藝術總監率領的「新古典室內樂團」以歌劇、舞蹈、民謠開場；之後就由來自南投山區，全部是原住民小朋友組成的「親愛愛樂」，由他們自編的「聖誕組曲」，把整個會場帶到溫馨的節慶氛圍。

下半場則由「長榮交響樂團」大陣仗演出，吳春山更上台客串獻唱二首台語老歌，最後他在六名男同仁伴舞下領唱「麗明之歌」，台下來賓也打亮手機手電筒揮隨著音樂節奏閃爍揮舞，音樂會在歡欣的氣氛裡圓滿落幕。

(中時 )