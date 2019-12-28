卡神網軍案背後資金來源、網軍上線懸而未決，駐日代表謝長廷近日低調返台，但仍神隱，國民黨總統候選人韓國瑜今天參加完「鋼鐵H夾克」拍賣大會後，受訪時質疑謝長廷，身為駐日代表怎麼可以對國內總統大選指指點點，妄作評論？有違外交官倫立。

韓國瑜表示，謝長廷與楊蕙如的關係密切，希望謝長廷大使能規勸楊蕙如出來做汙點證人，太多台灣人民對網軍操作的1450充滿憤怒，期盼謝長廷能規勸楊蕙如出面說明。

關於勞退政策，韓國瑜表示，此政策由雇主出6％，未來薪資3萬元以下的勞動階層，若能自提3％，約900元的話，政府也相對提撥900元左右，加上雇主出6％，因此，政府一年大概花1萬800元，勞工對出1萬800元，雇主出6％，幫助所有勞工做退休準備。

韓國瑜昨天在政策政見會上承諾將成立「庶民經濟服務團」，他受訪時強調，包括批發、零售、物流、餐飲、樂活等廣大庶民，希望能提升自己，但限於資源不夠，因此他認為政府應成立「庶民顧問輔導團」，協助他們在數據變化、科技含量、市場開放等方面提升，幫助庶民經濟，這是最關鍵的重點。

韓國瑜接著說，希望政府可以挹注更多資源，甚至提高經濟部中小企業處的預算、位階，讓庶民經濟與民眾貼得非常近，佔得比例又非常大，政府可以協助他們產業升級。詢及前總統陳水扁批評入監不可能關到死，韓國瑜並未正面回應，僅稱謝謝。

(中時 )