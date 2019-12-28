英國「衛報」報導，有研究發現，城市居民會吸收空氣中傾洩而下的微塑料汙染物，目前記錄到微塑料沉積最嚴重的城市為英國倫敦。

吸入或吃進細小塑膠微粒對人體健康的衝擊仍不明，專家呼籲有必要即刻研究以評估相關風險。

這份研究目前只評估4個城市，但4個地方的空氣全都有微塑料的蹤影。科學家相信，由於衣服與包裝袋等微塑料的源頭四處可見，世界每個城市的空氣應都有被微塑料汙染。

這份刊登於「國際環境」（Environment International）期刊的研究指出，每年約新增3.35億公噸原始塑料，大多流入自然環境。

研究人員在倫敦市中心一棟9層樓的建物屋頂蒐集飄落的微塑料，在全部8個樣本裡都有發現，沉積率從每天每平方公尺575片到1008片不等，且從中確認出15種不同的塑料。

大部分的微塑料是壓克力纖維，極可能來自人們的衣服。只有8%是塑膠微粒，當中大部分為聚苯乙烯、聚乙烯，這兩者皆為常用的食品包裝材料。

倫敦的微塑料沉積率是中國東莞的20倍、法國巴黎的7倍、將近德國漢堡的3倍。研究員目前仍不知道各地沉積率差異的原因，不同的實驗方式有可能是原因之一。

倫敦空氣裡的微塑料含量震驚了科學家。帶領這項研究的倫敦國王學院（King's College London）專家萊特（Stephanie Wright）說：「我們發現高含量的微塑料，遠高於先前披露的數據。但世界所有城市應該都會有類似狀況」。

在倫敦市中心採集到的塑膠微粒介於0.02毫米至0.5毫米之間，這些微粒大到在吸入時會停留在呼吸道，並順著唾液被吞入。更小的粒子會被吸入肺部和血液，對健康造成最大的潛在危害。

報導指出，交通和工業排放的汙染物對人體的嚴重危害眾所皆知，2019年初一份綜合性的全球評估指出，空汙可能會損害人體每一個器官，甚至每一個細胞。

但目前仍然不知道從空氣吸進、從飲食吃進塑膠微粒對人體的潛在衝擊程度；根據其他研究，人們平均每年吃下至少5萬個塑膠微粒。

德國「艾佛瑞德維根納極地海洋研究所」（Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research）專家柏格曼（Melanie Bergmann）表示，對微塑料汙染潛藏的健康危害進行更多研究非常重要，「我們目前並不知道，吸入人體的微塑料，有多少會滲入肺部深處」。

萊特說，要想減少微塑料，就要改變使用塑膠及處理塑膠的方式，「你沒有辦法清光它們，所以該是從源頭來遏止了」。

(中央社)