2020總統大選政見發表會昨登場，韓國瑜表示319槍擊案是邱義仁在自導自演，新北市長侯友宜28日為新北市第六選區立委候選人林國春站台時回應，這是個非常久遠的老案子，當年由檢察官統合檢警調聯合偵辦小組，也已把結果呈現給國人，所有專案報告書都跟國人報告，詳細的細節裡面說得很清楚，不用特別再做說明，這就是聯合辦案小組的結果。

媒體訊問，韓國瑜此舉疑是懷疑侯友誼偵辦？侯回應，「從來不會去想這麼多 ，只要是事實都經得起時間的考驗，我都往前走，我不會往後看，什麼事都是往前走，努力認真的打拚。」並說每個人有每個人的意見跟想法，都表示尊重，最重要還是自己往前走，只要是事實就不怕，真金不怕火煉，希望大家加油。

媒體問侯是否擔心親民黨搶到爭議選票？侯回應，「我現在最擔心林國春能不能順利當選，每個人都沒有樂觀的條件，拜託所有市民，給最專業、認真的林國春能當選」。

侯友宜上午替台北市第四選區立委候選人李彥秀助選時喊錯號碼，他回應，「哈哈哈哈哈，我早上是失神了，2號是雙雙對對，我以為李彥秀是二號，韓國瑜是二號，沒什麼特別的意思。」

(中時 )