藝人陳子玄本月10日爆出簽字離婚，與老公陳建隆4年婚姻劃下句點，對於她之前曾在臉書PO文疑似暗指陳建隆是「渣男」，對此陳建隆稍早在臉書PO文回嗆，甚至要她別泯滅良心，夫妻兩人似乎早就恩斷義絕。

陳建隆臉書全文。﹝圖／陳建隆臉書）

陳子玄去年6月傳出婚變消息，今年10月在臉書提到「不要再留戀～渣男就是在賭妳離不開他」，並表示「女人，要多愛自己一點」，當時陳建隆則在臉書寫下：「過了今夜我將不再有、也許今生注定不能夠有」，感情似乎在當時就難已挽回，不過稍早陳建隆疑對此事做出回應，只見他在臉書寫道：「如果當時引喻的渣男不是我，可以心安理得的過生活，若引喻的是我，留一點後路給自己，多做點善事，不要泯滅良心到這種程度，真的很難看又天理難容」。

目前兩人目前已簽字離婚，但在小孩監護權以財產分配仍無共識，據悉2人會做出最完善討論並取得共識，希望外界能給予更多時間和空間。

(中時電子報)