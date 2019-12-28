鼠年開運下個月有兩天很重要。命理師黃逢逸表示，下周四（１月2日）是農曆12月8日，也是俗稱的臘八，這天早上喝八寶粥有助新的一年解決工作或感情上的問題，1月10日尾牙當天，想要換工作的人可請目前的同事吃麥牙糖餅乾，確保未來還有合作空間，決定留在原公司打拚的人，則可請同事吃軟糖，讓未來一年配合更順利。

黃逢逸說，在古代農曆12月8日大戶人家會請家裡的下人或工人喝臘八粥，因為再過8天就是16日的尾牙，屆時就會決定哪些人續約、哪些人解聘，因此臘八時每個人心裡都會對是否繼續留下來工作或隔年動向有所思考和決定，因此臘八自古以來就是確立新一年方向的重要日子。

黃逢逸表示，臘八當天最好早上喝有桂圓的臘八粥或有瘦肉的鹹粥，因為桂圓可強化陽氣，讓腦袋清楚，瘦肉則是古代一般人很少吃到的珍品，吃到代表好運，喝粥時要一口口喝，然後心裡想著來年想跨越的關卡或問題，例如換工作或結婚等，等到粥喝完，原本混沌的運勢就可變清明。

黃逢逸強調，粥要喝熱的，最好早上喝，否則也要下午三時轉陰前喝完，因為夜最長的冬至已過完，臘八已進入返陽的時段，陽氣足的時間喝粥，更有助思路清楚。

攸關轉運的第二個關鍵日子是尾牙，黃逢逸說，古人在這時已決定去留了，現代人若決定換工作，這天可請同事吃夾麥牙糖的餅乾，代表互動緊密而且甜蜜，確保好聚好散，且預留未來合作的機會，若是繼續留在公司裡打拚，則可請同事吃軟糖，象徵未來配合無間愉快。

至於豬年受困感情的人，若想和對方結婚，可在尾牙當天和伴侶一起吃雞，因為台語的起家的家和雞同音，如果想分手，則可在紅包袋裡裝一支筷子擺在床頭，或是買一雙鞋丟掉一隻，都可讓分手順利。

(中時電子報)