高苑工商所組成的高雄市隊，在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽擊敗台中市，拿下8強門票，其中邱駿威投、打都有好表現，後援登板球速飆到148公里，助球隊8比5獲勝，總教練李來發也說他是球隊的「秘密武器」。

邱駿威在新生國中青少棒時期就是球隊中心棒次，升上高苑工商後，在教練安排下高一專心練投，這幾周才開始練打，28日排進先發第六棒、指定打擊，也順利敲出高中生涯首安，今日有1分打點進帳。

此外他在第6局登板，不過投第一球就被職棒等級的裁判抓投手犯規，該局被抓2次投手犯規也讓他心情受影響，控球出現小亂流，第7局續投展現壓制能力，今日後援4局僅被敲2支安打，送出5次三振，最快球速可達148公里，而他個人最快球速是高一時玉山盃丟出的149公里。

李來發表示，邱駿威不僅投球不錯，打擊的揮棒也很快，投打都是好手，更笑說，「他是球隊的秘密武器，現在說出來大家就開始注意他了。」

而邱駿威則說雖然高一沒有練打，但現在揮棒的感覺很舒服，未來還是會嘗試打擊，不過仍以投手為主。

(中時 )