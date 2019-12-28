2020蔡英文總統連任辦公室今再推出最新競選主題曲《有政府 會做事》MV。英辦發言人阮昭雄表示，歌曲邀請本土台語音樂創作人「朱頭皮」老師製作並親自演唱，以輕鬆的台語「唸歌」旋律，細數蔡英文執政三年滿滿來政績，備戰週日辯論會。

經歷連續三場政見發表會後，總統大選電視辯論會即將於明日登場。總統候選人電視辯論會，蔡英文總統候將在12時10分到場。

在總統大選電視辯論會前，蔡政營推出主打政績牌的競選歌曲，要號召「辣英粉」一同對抗對手陣營對政府政績的抹黑和不實謠言。

阮昭雄說，面對對手陣營層出不窮的假資訊、偏離真相的謠言數據，以及對蔡英文政府政績成果的抹黑等負面攻勢，蔡英文總統連任辦公室以扎扎實實的政績回應，推出第三波競選歌曲《有政府 會做事》ＭＶ。

阮昭雄指出，有別於之前推出的嘻哈RAP《台灣隊長》及熱血搖滾曲風的《自信勇敢 咱的名》，《有政府會做事》以濃厚的台式「唸歌」風格，加上「洗腦」的旋律與節奏，歌詞中的「會曉做代誌，毋驚甲人比！台灣好幾百年，現在是最好的時機！」唱出小英總統與執政團隊不怕被比較，只要拿出事實與數據，大家都會看見台灣正在進步。

阮昭雄表示，朱頭皮是本土台語搖滾的代表性人物，長期關注台灣社會議題，以獨特的台語表演方式，延續本土文化、持續為土地正義發聲，這樣的精神也是民進黨一直以來堅持的。

阮昭雄分析歌曲MV中小英總統的政績，搭配歌手朱頭皮獨有的「唸歌式」唱腔，從台灣經濟成長、台商投資、外商也投資、再生能源、前瞻基礎計畫、基本工資調漲、外銷成績亮眼、長照托嬰政策、全台大減稅、旅遊補助、夜市抵用券、老舊汽機車淘汰補助、非洲豬瘟、農漁民補助、婚姻平權、轉型正義、國防自主、科技銷全球等，相信能讓民眾也琅琅上口。

除了滿滿的政績和洗腦的旋律外，阮昭雄補充，MV選擇夜市作為拍攝場景，就是象徵小英總統三年來都是為庶民在打拼、政績由全民共享。此外，ＭＶ更走濃濃復古風，不僅有復古電視機邊框，歌詞字體更是走長輩圖風格，不僅十分吸睛，更能抓住對政績有感的族群，讓大朋友、小朋友都更容易記住小英總統執政三年來的政績，也代表小英政府真的會做事。

(中時 )