菲律賓總統杜特蒂的發言人27日表示，由於美民主黨籍參議員杜賓及雷希在2020年預算案所提條款中，反對任何涉及杜特蒂政敵、菲律賓參議員德利馬被關押一事的人士入境美國，讓杜特蒂指控其干涉內政，並禁止兩名美國國會議員入境，同時指出若華府因德利馬被拘留一事而加強制裁，菲律賓將對美公民實施更嚴格的入境限制。

美國國會通過2020年預算案，其中一項由民主黨籍參議員杜賓（Richard Durbin）及雷希（Patrick Leahy）提出的條款，反對任何涉及菲律賓參議員德利馬（Leila de Lima）被關押一事的人士入境美國。杜賓與雷希已被菲律賓禁止入境。

德利馬曾任司法部長，並曾主導調查杜特蒂反毒行動中的大規模屠殺。2017年，她被控涉毒入獄。德利馬曾獲許多人權組織授予獎項，這些組織認為她是良心犯。

杜特蒂的發言人帕內洛（Salvador Panelo）在記者會中表示，如果美議員繼續干涉菲律賓作為主權國家的訴訟程序，「我們不會置身事外」。他進一步表示，美國為了德利馬被拘留，對菲律賓人施加旅行限制，這很沒意義，因為德利馬並非被誤判入獄，而是犯罪關押待審，「參議員德利馬的案子不是迫害，而是訴訟」。

對此，美國駐馬尼拉大使館及美國國務院均未對此置評，但雷希的發言人卡爾（David Carle）說，針對德利馬的控訴帶有政治目的，且此事攸關菲律賓公民及其他地方人民自由表達意見的權利，包括可能對政府政策帶有批判的意見，在德利馬的案子中，被批評的政策涉及過度使用武力、不採正當程序。

杜特蒂並不掩飾他對美國的輕蔑，他認為美國虛偽又愛干涉他國，雖然他也承認多數菲律賓人和軍人很尊敬這個前殖民宗主國。

菲律賓目前給予美國人入境最多30天免簽證待遇，今年1月到9月，有79萬2000名美國人造訪菲律賓，占所有外籍旅客的將近13%。

(中時電子報)