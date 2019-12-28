基隆七年級學生林沂錡、賴芸榛在逆境中上游，獲普仁獎肯定。（許家寧翻攝）

靈鷲山普仁獎弘揚創辦人心道法師「普遍仁德」精神，16年來鼓勵6700多名學子。（許家寧翻攝）

靈鷲山「普仁獎」弘揚生命與品德教育，長期發掘及獎勵逆境中積極向學、品德表現優秀的國中、小學生，基隆講堂28日為第17屆脫穎而出的78位孩子頒獎，透過孩子生命故事激勵人心，繼續在校園裡種下善的種子，讓品德觀念從小紮根。

靈鷲山開山住持心道法師為戰亂孤兒，深刻體會「美好的品德，可以讓生命發光發熱」，16年來共鼓勵6712名陋室裡的孩子迎向陽光，今年第17屆普仁獎，透過學校推薦和委員會嚴謹家訪、評審，選出基隆78位地區獎，並推薦4人參與全國普仁獎選拔。

基隆中正國中7年級林沂錡，去年爸爸罹癌去世，媽媽獨力照顧3姐弟，半年前又累倒小中風，雖幸運保住工作，但被調職減薪，家中接連變故讓13歲的姐姐身心受創，無法就學，林沂錡早上照顧5歲的弟弟上學，傍晚煮飯給姐弟吃，忙碌不喊辛苦。

中山國中7年級的賴芸榛雖來自單親家庭，孝順、體貼的她，樂觀扛起家務，協照顧4位幼小的弟妹，仿如家中的「小媽媽」，在學校老師眼中，賴芸榛心思細膩、善解人意，學音樂不但沒有補習，還能代表學校參加直笛比賽取得佳績。

基隆講堂執事妙實法師說，賴芸榛、林沂錡孝心可嘉，更未延誤學習，勤勉向學，堪稱基隆學子楷模，林還獲得今年度「總統孝行奬」，只要繼續努力，讓精彩的生命故事發光發熱，傳達激勵人心的正面能量、才能扳倒困境，創造不一樣的未來。

(中時 )