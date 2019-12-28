新生代R&B歌手吳卓源（Julia）和J.Sheon日前受邀社群論壇Dcard舉辦的聖誕企劃「J個告白有夠狂」，「雙J合體」擔任告白導師為同學助攻，兩人赴輔仁大學學生宿舍，和同學深聊感情事，其中大一男同學趙億表示，自己女友同樣名叫Julia Wu，現在正在重考，希望從小在澳洲長大、英文超好的吳卓源可以幫忙把高中英文教科書當作聖誕禮物交給女友，為女友集氣英文考高分。

J.Sheon助攻女同學送男友驚喜禮物。（Dcard提供）

吳卓源也回憶，學生時期的戀愛是最棒的，並提醒同學不要只專注在學習和上課，遇到愛就要勇敢。被問到對浪漫的看法，她說：「浪漫就是聽我的新歌〈七十億分之一〉，這可以說是我〈台北夜空下〉2.0 版」，如果有朋友和她諮詢告白困擾，她通常會先好好聽她們說話，幾乎都是正面的建議居多。

J.Sheon戀愛經驗豐富，分享祕技給同學。（Dcard提供）

至於有女同學Kelly對即將出國唸書的男友阿康真情告白「希望出社會還能保有現在的單純和理想」，讓J.Sheon超理性地說「這真的不太可能啦，但我們先不要跟她說，讓她接受一下社會的磨難」，不過J.Shoen也盡責的幫Kelly遞上阿康最想要的告白禮物公仔，讓阿康驚呼、並倒退三步喊「喔！！！Oh My God，感動耶」。

J.Sheon日前受邀社群論壇Dcard舉辦的聖誕企劃「J個告白有夠狂」。（Dcard提供）

不過私下 J.Sheon認為浪漫就是一種不切實際，像是送一百朵花、吃大餐，都不是生活中真實需要的，有時候有一點點不切實際會有生活樂趣，但如果對方極度浪漫，反而要小心了，可能代表對方對於生活超不切實際。告白經驗很豐富的J.Sheon，透露曾被告白5次、自己主動告白4次，他也大方傳授告白秘訣「至少試看看」，就算丟臉也只有一次，脫離白日夢才能成功，就像期待抽中大獎，首先得先買樂透。

(中時 )