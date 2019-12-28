陳其邁到場時受到鄉親熱烈歡迎，展現高人氣。（張亦惠攝）

蔡易餘（中）、陳其邁（右）及太保市長黃榮利（左） 一起開直播宣布「4在哈囉」兒童遊樂園將在元旦開放。（張亦惠攝）

嘉縣第一選區立委選戰打得火熱，民進黨籍候選人蔡易餘28日三度請來行政院副院長陳其邁與他一同掃街，並一起開直播宣布將於元旦起，連續10天在朴子競選總部前空地開辦「4在哈囉」兒童遊樂園，陳其邁笑說，比起高雄還在等的迪士尼樂園，這個「卡實在」。

陳其邁表示，蔡易餘在立法院專業的表現很多資深委員都很肯定，本身又是律師，可說是專業認真的委員，對嘉義的建設更是不在話下，常聽他關心農漁民生活，陳強調，選舉倒數約2周，選民若不出來投票，等於放棄選擇未來的機會。

蔡易餘表示，從元旦到1月10號在海區蔡英文、蔡易餘聯合競選總部（朴子市三安路62號）前開辦「4在哈囉」兒童遊樂園，現場提供大型寶貝滑梯、迪士尼城堡、氣墊迷宮及大型旋轉木馬，適合爸媽帶小朋友到場免費遊玩。陳其邁笑說，這個「卡實在」，高雄人等迪士尼樂園等到現在，也不忘提醒大家要支持愛小孩的好立委蔡易餘。

蔡易餘競選總部指出，遊樂園自元旦起至1月10日每天下午2點開放至晚上8點，1月1、5日下午2點半及1月4、10日下午6點都分別有兒童劇團演出及魔術表演等特別活動。

(中時 )