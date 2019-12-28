舊金山灣區的高房租和房價或許不是新聞，但當住在露營房車的人愈來愈多，就成了社會與安全問題。複雜的遊民問題，讓美國總統川普（Donald Trump）與加州州長紐松（Gavin Newsom）針鋒相對。

在搜尋引擎谷歌（Google）所在的山景城（Mountain View），緊鄰著鐵路旁和一座公園的街道兩旁，停滿大大小小露營車。

從內華達州（Nevada）來到矽谷、共同擁有一隻狗的3人受訪指出，他們是被一家軟體公司約聘寫程式，「時薪24美元，相同的工作在內華達州只能獲取一半工資」。

不願曝光的他們告訴中央社記者，這個短期工作結束就會回家，因此租一輛露營車（RV）暫時住著，以節省房租。

山景城附近的公寓月租約2500美元（約新台幣7萬5200元），露營車的租金每個月約800美元，有些露營車是住戶自有。

多數露營車族白天去工作，晚上在車上過夜睡覺。早午餐在公司打發，下班後靠車上的小火爐，或在公園炊煮晚餐，儘管空間狹窄，還能棲身。

住在露營車的年輕人多不肯透露姓名，不希望讓雇主知道他們的居住狀況。還有其他露營車的住民，因為語言、年紀、健康和經濟等因素，難以向外人分享他們的故事。

根據舊金山南灣聖克拉拉郡（Santa Clara County）最新統計，過去兩年住在車子裡的人遽增兩倍，約數千人，受訪的遊民有五分之四表示，失去房子之前，他們就住在當地；三分之一的人第一次體驗無家可歸。

車牌過期和路邊違規停車等問題，讓露營車成為當地執法人員與政府官員的兩難。一份遊民服務報告記載：「拖吊違規的露營車，等於又多讓一個人住在街上。」

在反對與支持露營車族的拉鋸戰中，山景城仍通過露營車的限停令，自明年1月起，有單車道的街上禁停大型車；6月起，大多數住宅區的街道都將不准露營車停放。

這個月初，紐松責怪川普政府忽視加州嚴重的遊民問題，要求聯邦政府撥款；而川普兩天前在推特譴責並對紐松撂重話：「搞不定加州遊民問題的話，聯邦政府將介入。」

加州人口占全美國12%，根據聯邦遊民委員會（U.S. Interagency Council on Homelessness）去年的報告，全美國每4個遊民就有一人住在加州。

(中央社)