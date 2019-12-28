距離大選倒數2周，藍綠陣營都加快速度輔選。鴻海集團創辦人郭台銘今南下高雄為親民黨立委候選人輔選。據媒體報導，郭台銘致詞完準備離開時，遭無黨籍嘉義縣山區立委候選人簡明廉丟帽攻擊，並大罵五字經，認為郭台銘無情無義。

據《ETtoday新聞雲》報導，郭台銘今赴高雄為親民黨立委候選人站台。活動尚未結束，郭董因另有行程先行離席。但卻遭簡明廉丟帽攻擊，並大聲痛罵五字經。簡認為他過去幫郭甚多。但事後郭辦都不理睬。認為郭台銘無情無義。

(中時電子報)