國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋指出，12月1日起，國內各級學校赴陸交流前，必須先向教育部報備，《反滲透法》還沒通過，民進黨政府便以這種方式進行「綠色恐怖」戒嚴，教育部表示遺憾並澄清，建置通報平台，完全無涉目前政黨協商《反滲透法》內容。

針對王淺秋痛批教育部箝制兩岸交流，教育部透過聲明表達遺憾之情，並提出4點澄清：

教育部首先強調，教育部原已建置赴陸教育交流研修學分平台，目的在於推動兩岸學術教育交流，供我學校上網登錄，以掌握學校交流的學科領域、省分地區分布，以及學生人數交流消長等情形，建置赴陸交流平台完全無涉目前政黨協商《反滲透法》內容。

教育部提到，設置該平臺措施為教育主管機關權責，同時也提到，近年教育部陸續發函各級學校，甚至也利用各教育行政主管會議場合，善意持續提醒並協助學校，檢視與陸方進行教育交流，需遵循〈台灣地區與大陸地區人民關係條例〉之相關法規。

教育部表示，增訂赴陸教育交流登錄平台，在於協助學校，在於課責學校強化自我檢覈與內控機制，保留完整檢核及交流紀錄等，以備查核。

教育部也強調，登錄平台填報，迄今正常執行並無疑義‧教育部指出，除提供學校填報手冊外，並提供法規及檢核內容相關疑問的諮詢專線。平台措施執行迄今，學校均予以配合及順利登錄，且並無收到學校反映填報疑義，或填報困難。

教育部重申，兩岸教育交流的目的在於促進相互了解，惟交流應本對等互惠原則辦理，行程安排不應有政治目的及政治性內容，及損我方尊嚴立場。

教育部考量兩岸社會文化政治差異法令規定不同，藉由活動前上平台登錄填報，可提醒師生注意自身安全與權益評估可能的風險，以保障自身安全與權益。

(旺報 )