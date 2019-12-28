兩名員警趁吳男不注意時，一把將他從牆上拉下，及時挽回一命。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市一名66歲吳姓男子，日前跨坐在民權東路某大樓頂樓，作勢要跳樓時，被正在執行立委參選人掃街安全維護勤務的中崙派出所所長胡金龍看見，立即指派2名員警衝到對面大樓，緊急將吳男拉下來送醫，及時避免憾事發生。

松山分局當日下午2時許，正在執行掃街安全維護勤務，胡金龍眼尖發現對面大樓頂樓，竟有一名男子跨坐在牆上，疑似有輕生念頭，情況相當危急，胡立即派遣巡佐李振清、員警陳孟駿等2人前往搶救。

員警爬上頂樓查看，發現吳男一腳跨坐在頂樓外牆，另一隻腳也作勢要跨過外牆，李等兩員趁吳男未注意之際，迅速將吳男從頂樓外牆拉下來，發現吳男的神情呆滯，經警方安撫情緒穩定後，趕緊聯繫家屬並協助送醫。

經了解，吳男精神狀況不佳，趁家人一時不注意，獨自跑到大樓頂樓意圖輕生，幸好眼尖的警方發現，迅速上樓搶救，即時阻止跳樓並挽回一命，家屬亦對員警英勇救人表現，表達十二萬分謝意。

(中時 )