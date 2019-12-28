大陸十三屆全國人大常委會第十五次會議28日表決通過關於修改「中華人民共和國台灣同胞投資保護法」的決定，以與「外商投資法」相銜接。該決定自2020年1月1日起施行。

新華社28日報導，根據決定，將該法第七條第一款修改為，「台灣同胞投資，可以舉辦全部或者部分由台灣同胞投資者投資的企業（簡稱台灣同胞投資企業），也可以採用法律、行政法規或者大陸國務院規定的其他投資形式」。另外，將第九條改為第八條，修改為「台灣同胞投資企業依法進行經營管理活動，其經營管理的自主權不受干涉」。

另據格隆匯報導，大陸商務部條法司副司長蔣成華指出，此次修法，目的就是要做好法律之間的銜接，使台胞同步享受改革紅利，以更好地鼓勵和促進台胞投資，更好地保護台胞投資的合法權益。

蔣成華表示，關於修改的具體內容，主要有兩點，一是刪除關於舉辦台胞投資企業審批和備案的相關規定；二是完善台胞投資方式的相關條款。雖然修改的條款不多，但是意義重大，有利於優化台胞來大陸投資的投資環境，進一步擴大兩岸之間的經貿交流合作。

(工商 )