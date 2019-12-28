陳其邁被問到罷韓後是否會回高雄參加市長補選，他說談選舉還太遠。(莊曜聰攝)

行政院副院長陳其邁28日到台南替民進黨第二選區立委候選人郭國文站台，到安定區長興宮等廟宇參香拉票，陳其邁指郭國文是認真打拚的立委，是南市明日之星，因此專程來向鄉親推薦好人才；被媒體問到若未來罷韓成功，他是否會回高雄參加市長補選，陳其邁說不管什麼位置都希望高雄更好，談選舉還太遠。

被媒體問到國民黨總統候選人韓國瑜的表現，陳其邁認為從政見發表會上看來，韓似乎越來越急躁，口水比較多，沒有什麼具體政見，且引述的數字都錯誤，也沒提出具體可行的方式，相當可惜，他建議韓應該多花時間在高雄市政，因為一個人若兩件事情都想要，最後沒有一件事情能做好，不僅高雄市民指失望，對支持台灣民主政治的人也是損失。

陳其邁表示，做得好不好問高雄市民就知道，為什麼之前遊行這麼多人走上街頭，韓市長說話不算話，政見也跳票，現在高雄人還在等阿諾史瓦辛格來，他應該要兌現競選承諾，像他講過不會溜之大吉酸，結果也跳票。

另外針對反滲透法，陳其邁認為基於維護民主政治的運作和社會穩定，立法有其必要性，相信內容可以經由朝野協商會，有些條文可以大家坐下來談，拒絕或延宕立法恐怕會危及整個國家的安全，行政院可提供法律意見或執行過程的配套，配合立院全力推動修法。

(中時 )