家扶孩子們開心穿上新的羽絨衣。（吳敏菁攝）

前彰化縣長卓伯源卸下繁忙縣政後，化身愛心叔叔，已經連續4年和帥宇實業，共捐贈1173件羽絨外套溫暖家扶兒，讓家扶兒開心新年穿新衣了，身體、心靈暖呼呼。

成了「暖男」卓伯源今年再次捐款15萬購買150件羽絨外套送給家扶兒，而在地企業溪湖鎮帥宇實業也一同響應此愛心行動，加碼提供118件羽絨外套，共計有268件全新的保暖羽絨衣，送達彰化家扶。

彰化家扶中心主任王震光表示，動輒上千元的羽絨外套，冬季熱賣，但是仍有許多家庭根本無力購買，這是捐贈暖衣的愛心舉動，讓經濟貧困家庭的孩子，都能拿到羽絨外套；孩子們興奮地穿上全新的羽絨衣，直呼「好溫暖！」、「終於有新外套了！」，一起「謝謝卓叔叔」愛心暖流讓這個冬天增添許多溫暖。

家扶兒小彬的家庭共5個人，媽媽身體狀況欠安無法工作，爸爸一肩扛起照顧全家人的責任，小彬與妹妹是身心障礙的孩子，為了照顧他們，爸爸經常需要醫院、學校兩邊跑，謝謝卓縣長捐贈的羽絨衣，讓這個冬天非常溫暖。

王震光表示，彰化家扶共3301名兒童經濟弱勢家庭受扶助，家扶每年均積極募集各界愛心，也因為有了社會大眾的善心與關懷，這些弱勢家庭才能獲得更妥善的照顧。

(中時 )