108年度「夢的N次方」教師專業自主社群「講師培訓」場，今明2天在台南市聖功女中登場，共有來自109年度各分區研習講師召集人及團隊講師共300位報名，台南市長黃偉哲及教育部長潘文忠今天共同出席108年度「夢的N次方」講師培訓場，向懷抱理想與教學熱忱而自主專業學習的教師們，表達肯定與敬意，期許大家在教育的路上持續勇敢造夢。

「夢的N次方」是2015年由南投縣爽文國中王政忠主任及其號召的教師們發起，以「自主、在地、扶持、永續」為核心，用熱情和專業持續推廣教師專業自主成長，並且在各地開設屬於當地特色的課程。

本次培訓目標及亮點包括：透過亮點教師有效教學評量技巧與班級經營經驗策略分享，提升教師教學品質；藉由教師自主增能模式，促進教師自我覺知與動能，落實學教翻轉的課堂實踐；落實在地深耕理念與模式，累積教師共備實作經驗，發展區域性教學支持系統。希望透過種子講師的協助，實踐十二年國教理念，為教學現場帶來更大的影響。

黃偉哲表示，老師們秉持著對教學的熱忱，自發性地舉辦共識營來相互學習，是難能可貴且值得鼓勵的事，相信透過良好學習與互動，大家都能獲得良好回饋，並摒除過往保守、威權教學方式。

他說，未來地方政府會持續配合教育部的嶄新作法，與教師們持續攜手合作，啟動夢想的發動機，讓偏鄉的孩子，都能夠跟著轉動，轉出自己的一片天空。

潘文忠表示，這些年來，「夢的N次方」轉動仰賴老師自動自發自主參與、精進專業，迄今已有2萬6000多位老師共同促成教學專業成長，這樣的過程是台灣教育最美好的風景，可以說是台灣在教育發展上非常重要的一個起步。

教育局指出，本次培訓結合在地亮點老師及各縣市在地特色課程帶領教師實作共備，不僅強調活化教學，也著手為2020年工作坊預作準備，持續促進現場教師專業成長，落實學教翻轉的課堂實踐。

(中時 )